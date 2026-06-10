En vivo por Red Uno: ¿Cómo llegan México y Sudáfrica al duelo inaugural del Mundial?

Este jueves, México y Sudáfrica serán los encargados de poner en marcha la Copa del Mundo 2026 en un encuentro que se disputará desde las 15:00, hora de Bolivia. El compromiso podrá seguirse en vivo por Red Uno, con el relato de Gustavo Fuss y los comentarios de Mauricio “Chipi” Caballero.

La selección mexicana llega al debut mundialista con la ilusión de comenzar con una victoria ante su público. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró recuperar a varios futbolistas que estuvieron en duda por lesiones durante los últimos meses, una noticia alentadora para sus aspiraciones en el certamen.

Ubicado en el puesto 14 del ranking FIFA, el conjunto azteca confía gran parte de su poder ofensivo en la dupla conformada por Julián Quiñónez y Raúl Jiménez, dos jugadores llamados a liderar el ataque en el estreno mundialista.

Por su parte, Sudáfrica afronta el desafío de medirse con el anfitrión apoyada en una propuesta basada en el orden defensivo y la velocidad para el contragolpe. El seleccionado africano, que ocupa el puesto 60 del ranking mundial, llegó a México a inicios de junio y completó su preparación con la intención de dar la sorpresa.

Con estilos diferentes y la presión propia de un partido inaugural, ambas selecciones buscarán arrancar con el pie derecho en una Copa del Mundo que promete emociones desde el primer minuto.

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