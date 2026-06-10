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Fue brutalmente atacado: hincha pierde la vida en plena final del fútbol colombiano

Los incidentes registrados tras la definición de la liga colombiana dejaron una víctima fatal, varios heridos y numerosos detenidos en Medellín.

Martin Suarez Vargas

10/06/2026 11:49

Agregar Reduno en
Junior y Atlético Nacional en un partido del fútbol colombiano. Foto: redes sociales de Junior (Facebook).
Colombia.

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La celebración por la final del campeonato colombiano terminó marcada por la violencia en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de un aficionado durante los disturbios ocurridos después del encuentro entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Johan Alexander Leal, un seguidor del conjunto barranquillero que fue atacado cuando abandonaba el sector cercano a la estación Estadio del Metro. De acuerdo con los informes policiales, el joven recibió heridas con arma blanca en medio de una agresión protagonizada por un grupo de personas.

Tras el incidente, efectivos de la Policía Metropolitana acudieron al lugar y trasladaron al herido al Hospital San Vicente Fundación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El balance oficial también reportó 12 personas heridas durante los enfrentamientos que se produjeron en distintos puntos alrededor del escenario deportivo. Además, 16 individuos fueron conducidos a centros de protección mientras las fuerzas del orden intentaban restablecer la calma.

La situación obligó a reforzar las medidas de seguridad para la salida de los árbitros, integrantes del Junior de Barranquilla y representantes de la prensa, quienes abandonaron la zona bajo estricta custodia debido al ambiente de tensión generado tras la final.

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