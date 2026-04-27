¡Atención Argentina! Scaloni entra en la lista del Real Madrid para la próxima temporada

Un verdadero “bombazo” sacude al fútbol europeo. El Real Madrid habría iniciado contactos con Lionel Scaloni para que se convierta en su próximo director técnico tras el Mundial 2026.

La información fue revelada por el periodista Manolo Lama en el programa radial de la Cadena COPE, donde aseguró que el club blanco ya se encuentra sondeando al actual seleccionador de Argentina.

Este posible movimiento llega en medio de un contexto complicado para el conjunto merengue, que no ha logrado cumplir con las expectativas en la temporada. Bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, el equipo quedó rezagado en La Liga, fue eliminado de la UEFA Champions League y también se despidió tempranamente de la Copa del Rey.

Ante este panorama, la directiva encabezada por Florentino Pérez analiza distintas alternativas para liderar el nuevo proyecto deportivo. Entre los nombres que suenan figuran técnicos de renombre como Jürgen Klopp, Didier Deschamps, José Mourinho y Massimiliano Allegri.

Sin embargo, el perfil de Scaloni habría ganado fuerza por su capacidad para gestionar vestuarios repletos de figuras, algo clave en un plantel que cuenta con estrellas como Vinícius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

El plan del club sería esperar el final de la participación de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que Scaloni tiene contrato vigente.

Por ahora, el técnico argentino evita pronunciarse sobre su futuro y mantiene el foco en la cita mundialista. Sin embargo, el interés del Real Madrid ya encendió el debate y abre la puerta a uno de los movimientos más impactantes del mercado de entrenadores.

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