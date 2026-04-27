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Bolivia cae ante Paraguay y su panorama se complica en el Sudamericano Femenino

La Verde no levanta cabeza. Bolivia volvió a caer en el Sudamericano Sub-17 Femenino y ahora está contra las cuerdas en el Grupo A.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

27/04/2026 9:01

La Verde cae 1-0 y complica sus chances de clasificación. Foto: RRSS
Paraguay

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La Selección de Bolivia Femenina Sub-17 volvió a tropezar y complica su camino en el Sudamericano Sub-17 Femenino. Esta vez, cayó por 1-0 ante Selección de Paraguay Femenina Sub-17 y quedó en una situación delicada dentro del Grupo A.

El combinado nacional mostró actitud y buscó competir, pero no logró concretar sus oportunidades. El único tanto del compromiso llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Sofía Cabrera aprovechó un espacio en el área para marcar el gol que terminaría definiendo el partido.

En el complemento, Bolivia intentó reaccionar y adelantó líneas en busca del empate. Sin embargo, la falta de claridad en los últimos metros volvió a pasar factura y el equipo no consiguió cambiar la historia.

Con esta derrota, la Verde suma su segunda caída consecutiva y se ubica en el fondo de la tabla en un grupo exigente que comparte con Argentina, Chile, Paraguay y Colombia.

A pesar del difícil panorama, aún quedan tres partidos por disputarse. El próximo reto será ante Argentina, en un duelo clave donde Bolivia está obligada a sumar para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

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