Persisten filas por diésel en surtidores de Cochabamba pese a leve reducción

Las filas por diésel continúan en distintos surtidores de Cochabamba, aunque el panorama muestra una leve reducción en comparación con la anterior semana. La alta demanda de combustible sigue superando la oferta, especialmente para el transporte pesado.

En un surtidor de la avenida Circuito Bolivia, en la zona sur de la ciudad, se verificó la llegada de un cisterna; sin embargo, según información de los conductores, el combustible descargado sería gasolina, por lo que persiste la incertidumbre sobre la provisión de diésel.

En este punto se registraron filas de al menos 25 vehículos, entre camiones y buses de servicio interprovincial. Los choferes indicaron que aguardaron durante todo el fin de semana para poder abastecerse.

Una situación similar se observa en un surtidor de la avenida Guayacán, donde vehículos de alto tonelaje forman largas filas, de hasta tres cuadras, a la espera de diésel, sin información clara sobre los horarios de distribución.

Varios conductores señalaron que en la jornada anterior se vendió combustible en cantidades reducidas, sin cubrir el cupo habitual.

El panorama se repite en las avenidas Blanco Galindo y Simón López, donde también se reportan filas y demoras. Mientras tanto, los usuarios advierten que la oferta de diésel no logra cubrir la demanda, generando incertidumbre en el sector del transporte.

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