Cachorros sin vacunas eran trasladados en condiciones precarias en Cochabamba

De los 61 cachorros rescatados en Sacaba, que eran trasladados hacinados en un vehículo rumbo al trópico de Cochabamba, solo 30 contaban con vacuna. El resto no tenía ningún registro sanitario, por lo que las autoridades iniciaron un proceso de verificación.

El operativo fue ejecutado el pasado fin de semana por la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) en coordinación con la Unidad de Zoonosis de Sacaba, tras recibir una alerta sobre el traslado irregular de los animales. Al intervenir el motorizado, se evidenció que los canes estaban en condiciones precarias, confinados en espacios reducidos y sin garantías de bienestar.

La directora departamental de Pofoma, Aleyda Vargas, informó que los cachorros fueron llevados a Zoonosis para una evaluación veterinaria integral, mientras se investigan posibles sanciones por maltrato animal.

Según las primeras indagaciones, los animales eran trasladados al trópico, especialmente a la región del Chapare, debido a la alta demanda de canes en esa zona.

Las autoridades señalaron que este fenómeno estaría vinculado a las deficientes condiciones de cuidado, ya que muchos animales enferman y mueren a temprana edad, lo que genera una reposición constante.

“El hecho llama la atención porque existiría una oferta y demanda de animales, pero sin garantizar condiciones adecuadas de sanidad y bienestar, lo que reduce su expectativa de vida”, explicó Vargas.

El caso es investigado bajo la Ley 700 de protección animal, mientras que las instancias municipales serán las encargadas de determinar las sanciones administrativas correspondientes. Los cachorros permanecen bajo resguardo y atención médica.



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