Transporte cumple bloqueos y asumirá nuevas acciones en ampliado nacional

El sector del transporte ingresó a una semana decisiva marcada por el desabastecimiento de diésel y las denuncias por la mala calidad de la gasolina, situación que ha generado preocupación y anticipa nuevas medidas de presión a nivel nacional.

El asambleísta y representante del transporte, Mario Silva, confirmó que este miércoles se realizará un ampliado nacional en la ciudad de Santa Cruz, donde se definirán las acciones que asumirá el sector ante la crisis.

“El autotransporte está totalmente preocupado, no hay gasolina, no hay diésel y además estamos recibiendo combustible de mala calidad”, afirmó.

Según explicó, la situación no solo ha paralizado operaciones, sino que también ha provocado daños en los motorizados.

“Hay compañeros a quienes se les ha arruinado el motor más de una vez. No saben si cargar o no porque no hay garantía de que el combustible esté en buen estado”, sostuvo.

El dirigente denunció además que el carburante que llega a los surtidores no cumpliría con los estándares adecuados.

“Cuando se observa en muestras parece normal, pero al cargar se vuelve oscuro, como si fuera de baja calidad”, indicó.

En ese contexto, el sector exige al Gobierno garantizar el suministro continuo de combustible y mejorar su calidad. También plantean la necesidad de establecer medidas de alivio económico, como periodos de gracia en el pago de créditos, debido a la paralización de actividades.

Silva advirtió que la molestia en las bases es creciente y que las decisiones que se asuman en el ampliado podrían incluir bloqueos y otras medidas de presión en distintos puntos del país.

Finalmente, anunció que se solicitarán informes a autoridades del área de hidrocarburos para esclarecer la situación del abastecimiento y control de calidad del combustible.

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