Educación: “Actividades extracurriculares se realizan en fin de semana”

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, sostuvo una reunión con representantes de sectores como bordadores, artesanos, fotógrafos y payasitos, quienes solicitaron la modificación de la Resolución Ministerial 0001/2026 que restringe las actividades extracurriculares durante la jornada escolar.

“El Ministerio de Educación reitera que su prioridad es garantizar el derecho a la educación y el cumplimiento de los 200 días efectivos de clases”, señala el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Educación, en el que también se reconoce la preocupación de estos sectores por el impacto económico que generan las restricciones.

Durante el encuentro, las autoridades escucharon las demandas de los representantes, quienes advierten que la eliminación de estas actividades en días hábiles afecta directamente sus ingresos.

Sin embargo, desde la cartera de Estado se aclaró que existe flexibilidad en la normativa vigente, habilitando los fines de semana para realizar este tipo de actividades que no forman parte de la currícula escolar.

Asimismo, el Ministerio informó que las propuestas presentadas por los sectores serán consideradas como insumos para la elaboración de la Resolución Ministerial correspondiente a la gestión 2027.

“Se mantendrán abiertos los espacios de diálogo para encontrar alternativas compatibles con la normativa vigente”, añade el documento.

El encuentro se realizó en La Paz, en un contexto de debate entre autoridades educativas y sectores que dependen de estas actividades, mientras el Gobierno busca equilibrar la calidad educativa con el impacto económico en la población.

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