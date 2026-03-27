Bordadores en emergencia: piden anular norma que elimina actividades extracurriculares

Artesanos bordadores y artistas se declararon en estado de emergencia en la calle Los Andes, exigiendo la abrogación del artículo 53 de la Resolución 001-2026, que —según denuncian— afecta directamente sus fuentes laborales.

“No solamente hemos registrado pérdidas, los hermanos bordadores ya están cerrando los talleres porque no tienen con qué pagar alquileres”, manifestaron representantes del sector, quienes aseguran que la normativa ha paralizado gran parte de sus actividades.

Los trabajadores explicaron que una parte importante de sus ingresos provenía de la elaboración de vestimenta y trabajos para actividades escolares y culturales, las cuales habrían sido restringidas.

“Nos están quitando el trabajo. ¿Cómo vamos a luchar por la cultura si nos están coartando nuestra libertad?”, cuestionaron, señalando que la medida pone en riesgo una actividad considerada parte de la identidad cultural del país.

Asimismo, denunciaron que desde hace tres meses enviaron cartas a distintas instancias del Gobierno, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Culturas, sin recibir respuestas concretas.

“No es la primera medida que tomamos, ya hemos buscado diálogo”, indicaron.

El sector advirtió que el conflicto podría escalar, ya que existe malestar en distintos departamentos como Oruro, Potosí y Santa Cruz.

“Si no tenemos una respuesta urgente, nos vamos a movilizar a nivel Bolivia”, anunciaron.

Finalmente, los bordadores recalcaron que su lucha no solo es por el trabajo, sino por la preservación de la cultura, advirtiendo que las restricciones actuales podrían afectar seriamente a este sector tradicional.

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