El Ministerio Público avanza en la investigación contra el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) y tres exdirectores de la entidad, aprehendidos por su presunta participación en operaciones financieras que habrían generado un daño económico superior a los $us 124 millones.

El fiscal Miguel Cardozo informó que la denuncia fue presentada por el propio Banco Central, tras una auditoría interna que detectó irregularidades en transacciones realizadas entre junio y agosto de 2024.

Según la investigación, en ese periodo se concretaron siete operaciones con distintas entidades financieras, las cuales habrían generado un perjuicio económico millonario debido a la compra de bonos soberanos por encima de su valor de mercado.

Estas transacciones se realizaron a través del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), instancia que era presidida por el entonces titular del BCB, y en la que también participaban los exdirectores ahora investigados.

El Ministerio Público prevé imputar a los involucrados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta económica, al considerar que todos formaban parte del proceso de aprobación de estas operaciones.

Además, la investigación busca establecer si existieron terceros beneficiados, por lo que se convocará a declarar a representantes de las entidades financieras que participaron en las transacciones.

El fiscal señaló que los informes de auditoría y la documentación recopilada constituyen elementos suficientes para sustentar la aprehensión y avanzar hacia una imputación formal.

El proceso se encuentra en fase preparatoria y se prevé un plazo de hasta seis meses para el desarrollo de la investigación, tiempo en el que se recogerán más pruebas, declaraciones y posibles descargos de los implicados.

El caso pone en la mira la gestión de exautoridades del ente emisor y el manejo de operaciones financieras que impactan directamente en los recursos del Estado.

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