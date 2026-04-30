Caos vehicular en la doble vía a La Guardia por obra inconclusa del viaducto

El tránsito en la doble vía La Guardia se ha convertido en un punto crítico para la circulación vehicular en Santa Cruz debido a una obra de viaducto que aún no ha sido concluida, generando extensas filas y demoras constantes en hora pico.

Conductores particulares y del transporte público reportan que deben esperar entre 15 y hasta 60 minutos para poder avanzar pocos tramos, situación que ha incrementado el malestar ciudadano.

“Molesta bastante porque hace rato estoy parado aquí, no avanza rápido”, señaló un conductor afectado por la congestión, quien aseguró que en algunos casos la espera supera los 10 a 20 minutos incluso en motocicleta.

El transporte público es uno de los sectores más perjudicados. Choferes afirman que el tiempo perdido afecta directamente a sus recorridos y cumplimiento de rutas. “Realmente es muy conflictivo, sobre todo para nosotros que vivimos del minuto a minuto”, manifestó un transportista.

Asimismo, los usuarios cuestionan la falta de habilitación de rutas alternas que podrían descongestionar la zona. “Hay otra avenida que conecta La Guardia con La Moscú, pero no se la habilita”, reclamaron.

Las críticas también apuntan a la gestión de la obra, que según los afectados lleva un tiempo prolongado sin ser finalizada, generando malestar y cuestionamientos hacia las autoridades municipales.

Mientras tanto, el tráfico en la zona continúa siendo lento y desordenado, afectando la movilidad de cientos de ciudadanos que utilizan diariamente esta importante vía de conexión.

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