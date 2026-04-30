"Nos dijeron que esperemos 10 días": El drama de una mujer con un feto sin vida en su vientre

Una mujer de 28 años se encuentra en una situación crítica en el Hospital de la Pampa de la Isla, teniendo un feto sin vida de seis semanas de gestación desde hace siete días. La falta de capacidad quirúrgica en el centro actual, debido a los antecedentes de múltiples operaciones de la paciente, ha postergado una intervención que el esposo califica como urgente ante el deterioro evidente de su salud.

El cónyuge de la afectada denunció que, a pesar de haber acudido previamente al Centro de Salud 10 de octubre, solo recibieron instrucciones de esperar, ignorando los síntomas de alarma que presenta la madre. “Son siete días atrás que mi esposa está con temas de ecografía, hasta ahora no hemos encontrado solución”, manifestó el hombre, quien debe cuidar a sus otros dos hijos mientras aguarda noticias en los pasillos hospitalarios.

Clamor por una atención inmediata

De acuerdo al esposo, la paciente ha comenzado a manifestar escalofríos y dolores intensos, signos que sugieren un posible cuadro infeccioso si no se realiza el traslado inmediato a la Maternidad para el procedimiento de limpieza. El esposo expresó su desesperación ante la situación: “Necesito que la atiendan a mi esposa, que salga de esto para que esté con nosotros”.

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