Concejales dejan oficinas y preparan entrega de documentación a nuevas autoridades

Los concejales salientes del municipio comenzaron el proceso de cierre de gestión, organizando sus oficinas, documentación y pertenencias personales, en el marco de la transición hacia las nuevas autoridades que asumirán en los próximos días.

La Concejal Carina Orihuela informó que se viene realizando la entrega ordenada de documentación a los concejales entrantes.

“Yo voy a entregar el día lunes, sigo viniendo y el lunes ya entrego toda la documentación a los concejales entrantes”, señaló una de las autoridades salientes, quien destacó el trabajo realizado durante estos cinco años de gestión.

En su evaluación, resaltó las labores de fiscalización y coordinación con distintos sectores sociales. “Hemos trabajado mucho, hemos fiscalizado mucho, hemos trabajado de la mano con diferentes dirigentes, porque ha habido mucha necesidad, ha habido mucho abandono y bueno, es una gestión incomparable, que hemos trabajado demasiado en esta gestión”, manifestó.

Asimismo, explicó que actualmente se encuentran en la fase final de organización administrativa. “Estamos organizando toda la documentación que respalda el trabajo de fiscalización y legislación que hicimos estos cinco años y estamos ya desocupando las oficinas para que ingresen los nuevos concejales”, agregó.

Por su parte, la concejal saliente Lola Terrazas anunció que formará parte del equipo del nuevo ejecutivo municipal, destacando su disposición a continuar trabajando desde otra instancia.

“Tengo entendido y sé que voy a formar parte del equipo del nuevo alcalde y bueno, haciendo una evaluación, una autoevaluación, escuchando también las críticas, las sugerencias de la gente y con el corazón agradecido sobre todo”, señaló.

Finalmente, aseguró que mantendrá su compromiso con la gestión pública. “Donde nos toque asumir, lo vamos a hacer con la misma responsabilidad y la misma pasión que hemos ejercido estos cinco años”, concluyó.

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