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Internacional

Tragedia en India: Obrero muere sepultado durante reparación de tuberías

El hombre trabajaba en la reparación de tuberías cuando un derrumbe lo sepultó dentro de un pozo con agua. Sus compañeros intentaron rescatarlo, pero fue hallado sin vida.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/04/2026 19:01

Colapso de excavación provoca la muerte de un trabajador en Uttar Pradesh
India

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Un trágico accidente laboral se registró en una ciudad en India, donde un trabajador falleció al quedar atrapado tras el colapso de tierra mientras realizaba labores de reparación de tuberías.

Según las imágenes difundidas, el hombre se encontraba dentro de un pozo con agua cuando, de forma repentina, un promontorio de tierra cedió y cayó sobre él, sepultándolo por completo.

Sus compañeros, que presenciaron el hecho, intentaron auxiliarlo de inmediato, pero no lograron ubicarlo entre el lodo y el agua.

Ante la emergencia, se movilizó maquinaria pesada hasta el lugar. Una excavadora comenzó a retirar grandes cantidades de tierra y barro en un intento por rescatar al trabajador. Sin embargo, tras varios minutos de intensa búsqueda, el cuerpo fue hallado sin signos vitales.

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