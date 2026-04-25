Caso Sacaba: hallan sin vida al padre de los cinco niños que fallecieron junto a su madre

La tragedia que estremeció a Sacaba en marzo suma un nuevo capítulo. Este sábado fue hallado sin vida David M.B., padre de los cinco menores que fallecieron junto a su madre en una vivienda de la zona de Inca Rancho.

El caso generó una fuerte conmoción en su momento, cuando se confirmó la muerte de una mujer de 31 años y sus cinco hijos, cuyas edades iban desde los tres meses hasta los nueve años.

De acuerdo con los informes forenses de entonces, la mujer falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento, mientras que los niños murieron a causa de una intoxicación aguda por la ingesta de una sustancia aún no determinada.

Un caso que marcó a la comunidad

El pasado 4 de marzo, tras conocerse el hecho, la Policía informó que fue el propio padre quien dio la alerta a las autoridades, permitiendo el ingreso a la vivienda donde se produjo la tragedia.

La reciente muerte del hombre vuelve a generar impacto y reabre la atención pública sobre uno de los casos más dolorosos registrados en la región en los últimos meses.

Por el momento, las circunstancias de este nuevo fallecimiento se encuentran en proceso de investigación.

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