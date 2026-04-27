¿Tu tele está lista? Así será el simulacro del apagón analógico en 21 ciudades este 30 de abril

El 30 de abril, de 08:00 a 14:00, se realizará una nueva prueba del apagón analógico. La transición promete mejor imagen, más canales y acceso sin costo en todo el país.
27/04/2026 9:16
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La transición hacia la Televisión Digital Abierta (TDA) avanza en Bolivia. Este 30 de abril se realizará el tercer simulacro del apagón analógico en 21 ciudades, una medida clave para preparar a la población antes del cambio definitivo.
Durante la prueba, que se extenderá de 08:00 a 14:00, se evaluará el funcionamiento de la señal digital, que ofrece mejor calidad de imagen y sonido, mayor cantidad de canales y menor interferencia. Además, el servicio es completamente gratuito, tanto en áreas urbanas como rurales.
Ciudades donde se realizará el simulacro
Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), las regiones incluidas son:
La Paz: La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja.
Cochabamba: Cercado, Vinto, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Sipe Sipe y Suticollo.
Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Porongo, Cotoca, Warnes y El Torno.
El objetivo, según autoridades del área, es garantizar un proceso de migración ordenado, informado y transparente, marcando un avance tecnológico en el país.
¿Tu televisor está listo?
La ATT recomienda verificar el equipo:
Los televisores modernos deben contar con el estándar ISDB-Tb e iniciar una nueva sintonización de canales.
Si tienes un televisor antiguo, no necesitas comprar uno nuevo: solo debes adquirir un decodificador para acceder a la señal digital.
Para consultas, está habilitada la línea gratuita: 800-10-6000.
Fases del apagón analógico
El proceso se implementará de forma progresiva:
Fase 1 (mayo de 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Fase 2 (mayo de 2028): Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y ciudades con más de 40.000 habitantes.
Fase 3 (mayo de 2030): resto del país.
La cuenta regresiva ya empezó. Este simulacro será clave para que miles de familias verifiquen si están listas para dejar atrás la señal analógica y dar el salto definitivo a la televisión digital.
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