¿Tu tele está lista? Así será el simulacro del apagón analógico en 21 ciudades este 30 de abril

La transición hacia la Televisión Digital Abierta (TDA) avanza en Bolivia. Este 30 de abril se realizará el tercer simulacro del apagón analógico en 21 ciudades, una medida clave para preparar a la población antes del cambio definitivo.

Durante la prueba, que se extenderá de 08:00 a 14:00, se evaluará el funcionamiento de la señal digital, que ofrece mejor calidad de imagen y sonido, mayor cantidad de canales y menor interferencia. Además, el servicio es completamente gratuito, tanto en áreas urbanas como rurales.

Ciudades donde se realizará el simulacro

Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), las regiones incluidas son:

La Paz: La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja.

Cochabamba: Cercado, Vinto, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Sipe Sipe y Suticollo.

Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Porongo, Cotoca, Warnes y El Torno.

El objetivo, según autoridades del área, es garantizar un proceso de migración ordenado, informado y transparente, marcando un avance tecnológico en el país.

¿Tu televisor está listo?

La ATT recomienda verificar el equipo:

Los televisores modernos deben contar con el estándar ISDB-Tb e iniciar una nueva sintonización de canales.

Si tienes un televisor antiguo, no necesitas comprar uno nuevo: solo debes adquirir un decodificador para acceder a la señal digital.

Para consultas, está habilitada la línea gratuita: 800-10-6000.

Fases del apagón analógico

El proceso se implementará de forma progresiva:

Fase 1 (mayo de 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Fase 2 (mayo de 2028): Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y ciudades con más de 40.000 habitantes.

Fase 3 (mayo de 2030): resto del país.

La cuenta regresiva ya empezó. Este simulacro será clave para que miles de familias verifiquen si están listas para dejar atrás la señal analógica y dar el salto definitivo a la televisión digital.

Mira la programación en Red Uno Play