Esta tarde cautelarán al exedecán del ministro Oviedo por el caso ‘maletas’

Para las 16:00 de este martes está prevista la audiencia cautelar del capitán de Policía Cristian Rodríguez, exedecán del ministro de Gobierno, Marco Oviedo, en el marco de las investigaciones del denominado caso ‘maletas’.

Rodríguez fue aprehendido el lunes 20 de abril luego de presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público para prestar su declaración informativa. La Fiscalía, tras evaluar los elementos recabados, determinó su imputación por varios delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, encubrimiento, uso indebido de influencias y cohecho activo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el oficial habría tenido conocimiento de la llegada de una aeronave procedente de Estados Unidos el pasado 29 de noviembre de 2025, en la que se transportaban 32 maletas. Sin embargo, presuntamente no informó este hecho a sus superiores, lo que derivó en su vinculación al caso.

Por su parte, la defensa del capitán Rodríguez sostuvo que su cliente niega cualquier participación en los hechos investigados y aseguró que se presentó ante la Fiscalía por iniciativa propia, con el objetivo de esclarecer su situación. Asimismo, no descartó la presentación de incidentes procesales durante la audiencia cautelar.

El fiscal asignado al caso, Gustavo Adolfo Ríos, señaló que existen suficientes indicios para sustentar la imputación formal, por lo que será la autoridad jurisdiccional la que determine las medidas cautelares que se aplicarán al exedecán mientras continúan las investigaciones.

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