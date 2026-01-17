¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este sábado por la tarde

La cotización del dólar paralelo, tanto en compra como en venta, registró subidas y bajadas este sábado, con diferencias entre plataformas digitales.
17/01/2026 12:41
Escuchar esta nota
La cotización mostró una leve variación entre la mañana y el mediodía, según portales especializados.
El dólar paralelo registró una ligera baja este sábado 17 de enero, de acuerdo con los reportes del sitio especializado dolarboliviahoy.com.
Cotizaciones reportadas
7:00 a. m.
Venta: Bs 9,47
Compra: Bs 9,51
Mediodía:
Venta: Bs 9,50
Compra: Bs 9,53
Esto refleja una leve subida en el precio de compra y una caída moderada en la venta respecto a primeras horas del día.
Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reporta un tipo de cambio más alto:
Compra: Bs 9,51
Venta: Bs 9,54
El tipo de cambio informal se ha convertido en un indicador clave para ciudadanos y comerciantes, especialmente ante la restricción de dólares por vías oficiales.
La evolución diaria de este mercado refleja las expectativas sobre la política cambiaria y el clima económico general.
