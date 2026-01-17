TEMAS DE HOY:
¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este sábado por la tarde

La cotización del dólar paralelo, tanto en compra como en venta, registró subidas y bajadas este sábado, con diferencias entre plataformas digitales.

Red Uno de Bolivia

17/01/2026 12:41

La cotización mostró una leve variación entre la mañana y el mediodía, según portales especializados.

El dólar paralelo registró una ligera baja este sábado 17 de enero, de acuerdo con los reportes del sitio especializado dolarboliviahoy.com.

Cotizaciones reportadas

  • 7:00 a. m.

    • Venta: Bs 9,47

    • Compra: Bs 9,51

  • Mediodía:

    • Venta: Bs 9,50

    • Compra: Bs 9,53

Esto refleja una leve subida en el precio de compra y una caída moderada en la venta respecto a primeras horas del día.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reporta un tipo de cambio más alto:

  • Compra: Bs 9,51

  • Venta: Bs 9,54

 

El tipo de cambio informal se ha convertido en un indicador clave para ciudadanos y comerciantes, especialmente ante la restricción de dólares por vías oficiales.

La evolución diaria de este mercado refleja las expectativas sobre la política cambiaria y el clima económico general.

