¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este sábado por la tarde

La cotización mostró una leve variación entre la mañana y el mediodía, según portales especializados.

El dólar paralelo registró una ligera baja este sábado 17 de enero, de acuerdo con los reportes del sitio especializado dolarboliviahoy.com.

Cotizaciones reportadas

7:00 a. m. Venta: Bs 9,47 Compra: Bs 9,51

Mediodía: Venta: Bs 9,50 Compra: Bs 9,53



Esto refleja una leve subida en el precio de compra y una caída moderada en la venta respecto a primeras horas del día.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reporta un tipo de cambio más alto:

Compra: Bs 9,51

Venta: Bs 9,54

El tipo de cambio informal se ha convertido en un indicador clave para ciudadanos y comerciantes, especialmente ante la restricción de dólares por vías oficiales.

La evolución diaria de este mercado refleja las expectativas sobre la política cambiaria y el clima económico general.

