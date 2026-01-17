Ascienden a 32 los fallecidos por el colapso de un vertedero en Filipinas

Las autoridades de Filipinas elevaron este sábado a 32 la cifra oficial de víctimas mortales tras el trágico deslizamiento ocurrido en el vertedero de Binaliw, en la ciudad de Cebú. Los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda en la zona afectada para localizar a las cuatro personas que todavía permanecen desaparecidas.

La Oficina de Protección contra Incendios reportó que las operaciones de rescate se han visto gravemente obstaculizadas por la inestabilidad del terreno y la presencia de gases inflamables. El uso de maquinaria pesada, incluyendo una grúa de 50 toneladas, es fundamental para remover las miles de toneladas de residuos que sepultaron a los trabajadores.

El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenó el cierre definitivo de esta instalación privada que recibía cerca de mil toneladas de desechos diariamente. Asimismo, el organismo gubernamental prometió una investigación imparcial para determinar las responsabilidades legales de los gestores del vertedero tras el siniestro.

Foto: EFE.

Expertos señalan que las lluvias torrenciales de los días previos saturaron el suelo de un área que ya contaba con un historial crítico de corrimientos de tierra. Esta vulnerabilidad se suma a la reciente racha de desastres naturales en la región, la cual sufrió el impacto de un tifón y un terremoto en meses pasados.

La comunidad internacional observa con preocupación la gestión de residuos en el archipiélago ante este nuevo desastre que expone la precariedad de sus infraestructuras. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan respuestas claras sobre las omisiones de seguridad en un recinto que nunca debió operar bajo tales riesgos.

