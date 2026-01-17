Cerca de 2.500 personas se manifiestan con tractores en Berlin contra acuerdo con Mercosur

Alrededor de 2.500 personas, acompañadas por 50 tractores, participaron este sábado en una manifestación convocada por colectivos agrícolas y ambientales para rechazar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, y exigir una reforma del modelo agrario actual.

La protesta fue organizada por una alianza bajo el lema "Estamos hartos", que reúne a agricultores, activistas ambientales y defensores del bienestar animal. Según la policía, la movilización transcurrió de manera pacífica. Los organizadores señalaron que la participación superó los varios miles.

Los manifestantes expresaron su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), alegando que aumenta la presión sobre los productores europeos y favorece un modelo de competencia desigual.

“El Gobierno actual hace una política agraria retrógrada. Queremos recordarle su responsabilidad”, afirmó Jan Greve, portavoz de la alianza convocante.

También pidieron una agricultura con mayor respeto al medio ambiente y al bienestar animal, y denunciaron que las políticas actuales no protegen adecuadamente ni a los pequeños agricultores ni a los consumidores.

La protesta se enmarca en un contexto de tensión creciente en el sector agrario europeo, con movilizaciones en varios países por motivos similares: apertura comercial, precios bajos, presión ambiental y falta de subsidios adecuados.

