[IMÁGENES SENSIBLES] Una trabajadora murió tras quedar atrapada en una máquina industrial

Un video que circula en redes sociales mostró un accidente ocurrido en una planta industrial, donde una trabajadora quedó atrapada por una mezcladora durante una maniobra de rutina.

Las imágenes se difundieron ampliamente y generaron preocupación por las condiciones de seguridad en el lugar.

De acuerdo con autoridades, la empleada se acercó al equipo y, en segundos, fue atrapada por el mecanismo. Versiones iniciales indicaron que había sido trasladada con vida a un centro médico; sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de las heridas.

La empresa informó que el área fue acordonada y que colabora con las autoridades. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad y si hubo responsabilidades.

A continuación, el video:

