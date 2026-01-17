Elecciones en Portugal: Ventura y Seguro se perfilan para una posible segunda vuelta presidencial

Portugal celebra este domingo 18 de enero elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, en una jornada marcada por la posibilidad de una segunda vuelta. Las encuestas sitúan al líder de ultraderecha André Ventura y al exministro socialista António José Seguro como los principales favoritos, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.

Más de 11 millones de ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo 1,7 millones de portugueses en el extranjero, según datos de la Secretaría General del Ministerio del Interior (SGMAI).

En total, hay 11 candidatos oficialmente validados por el Tribunal Constitucional, aunque la papeleta electoral incluye 14 nombres. La Comisión Nacional Electoral (CNE) decidió mantener los tres que finalmente fueron descartados, dado que las papeletas ya estaban impresas, una situación que ha generado debate por el posible impacto en la claridad del proceso.

Entre los candidatos figuran solo una mujer, la eurodiputada Catarina Martins, excoordinadora del Bloco de Esquerda. También compiten João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal), Henrique Gouveia e Melo (almirante en la reserva), y el conservador Luís Marques Mendes, respaldado por el Partido Social Demócrata (PSD).

Según los sondeos, ninguno de los aspirantes alcanzaría más del 50 % de los votos, lo que obligaría a una segunda vuelta. Este escenario solo ha ocurrido una vez en democracia, en 1986, cuando Mário Soares fue electo tras vencer en una segunda ronda.

Las proyecciones coinciden en que Ventura pasaría al balotaje, aunque no resultaría vencedor en una segunda vuelta. António José Seguro aparece como su rival más probable.

Otros nombres en la contienda son el sindicalista André Pestana, el ecologista Jorge Pinto (Livre), el comunista António Filipe, el pintor Humberto Correia y el músico Manuel João Vieira.

Las campañas concluyeron el viernes 16 de enero tras casi dos semanas de actos públicos. La figura del actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sido objeto de críticas y comparaciones, especialmente por su estilo comunicativo y tres disoluciones parlamentarias en cinco años.

Tanto Ventura como Marques Mendes han defendido un modelo presidencial más "intervencionista", mientras que Seguro se muestra más partidario de ceñirse al rol constitucional del jefe de Estado.

