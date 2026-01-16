Las autoridades del condado de Suffolk, en Long Island, Estados Unidos, arrestaron a un cuidador de salud tras la difusión de un video de vigilancia que lo muestra agrediendo físicamente a un niño de cinco años con discapacidad severa bajo su cuidado.

El acusado, identificado como Bruno Valenzuela, de 31 años, enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar de una persona con discapacidad física y el de un menor de edad, tras un incidente que generó indignación en la comunidad local, según informan medios como ABC y Daily Voice.

El incidente ocurrió el pasado 20 de diciembre en el domicilio del menor en Port Jefferson. Según el reporte policial, el niño, llamado Maverick —quien padece parálisis cerebral, es no verbal y no puede desplazarse por sí mismo—, comenzó a toser y llorar mientras estaba bajo la supervisión de Valenzuela.

La reacción del enfermero, captada por las cámaras de seguridad instaladas en la habitación del menor, fue golpear agresivamente al niño en el pecho y la espalda. Los padres, tras notar hematomas en el cuerpo de su hijo, lo trasladaron al hospital y presentaron la denuncia formal dos días después, al revisar las grabaciones.

IMÁGENES SENSIBLES:

Valenzuela trabajaba para la agencia Christian Nursing Registry, donde había prestado servicio durante tres años y medio con la misma familia. La directora de la institución, Camille Harlow, expresó su consternación:

"Estamos horrorizados. En 38 años, nunca nos había sucedido algo así. El enfermero fue despedido de inmediato y reportado al departamento de licencias del estado".

A pesar de que el sospechoso contaba con antecedentes verificados y documentos en regla, la policía investiga si hubo negligencia en la supervisión previa.

Tras su comparecencia ante la justicia, Valenzuela se declaró no culpable. El juez ordenó su libertad supervisada bajo condiciones de monitoreo por GPS, ya que los cargos no permiten la solicitud de una fianza en efectivo según la normativa vigente en la zona. La Unidad de Víctimas Especiales ha habilitado una línea de contacto para otras familias que hayan utilizado los servicios de Valenzuela, ante la sospecha de que puedan existir más víctimas de maltrato.

