Descartan secuestro de Yuvinca: La Fiscalía señala que el crimen ocurrió dentro del entorno familiar

La Fiscalía General del Estado descartó que la niña Yuvinca haya sido secuestrada y señaló que el infanticidio ocurrió dentro del entorno familiar, tras los primeros resultados de la investigación y las pruebas científicas recolectadas en el lugar del hecho.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se realizaron distintas diligencias por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Policía Boliviana y otras instancias técnicas, las cuales permitieron reunir indicios que derivaron en la aprehensión de un familiar de la menor.

Según explicó la autoridad, la familia del aprehendido presentó videos de cámaras de seguridad que muestran que el día y la hora del crimen esta persona se encontraba en otro barrio, a unos dos kilómetros y medio del domicilio. Sin embargo, la Fiscalía indicó que algunas declaraciones no coincidían con los resultados de las pruebas científicas.

“Fruto de las diligencias, de las pruebas científicas y de diferentes declaraciones, se determinó aplicar el Artículo 226 y proceder a la aprehensión. Estamos calificando de manera provisional el hecho como infanticidio”, señaló Mariaca.

El fiscal general remarcó que descartan secuestro, ya que no existe información que indique que la menor haya sido llevada a otro lugar.

“Esto ha tenido que ocurrir dentro de un entorno familiar. En ningún momento se tiene datos de que la niña haya sido secuestrada”, afirmó.

Entre las pruebas recolectadas, Mariaca mencionó la toma de muestras de sangre halladas en el inmueble, específicamente en la cama donde pernoctaban las personas que vivían en el lugar. Estas evidencias serán presentadas en la audiencia de medidas cautelares.

La autoridad aclaró que la aprehensión no significa una condena anticipada y que será el juez cautelar quien determine si existen los indicios suficientes, además de valorar el peligro de fuga y de obstaculización durante el proceso.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que actuará con objetividad y que no permitirá el encubrimiento de ninguna persona vinculada al caso, reiterando el compromiso de proteger a las niñas y niños y de esclarecer este hecho que ha conmocionado a la población.

Mira la programación en Red Uno Play