“Por herencia”: mujer y su pareja asesinan a su hermano en el Trópico

Un homicidio familiar sacudió la zona de Cesarzama, municipio de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, cuando un hombre de 40 años fue asesinado por su hermana y su cuñado durante una discusión por la herencia familiar.

Según relató la madre de la víctima, los hechos ocurrieron dentro de una vivienda que también funcionaba como local de expendio de bebidas alcohólicas, mientras consumían alcohol. La discusión habría iniciado por los bienes que dejó su padre, recientemente fallecido.

“La madre manifestó que la víctima estaba consumiendo bebidas alcohólicas con su hermana y cuñado, y comenzaron a discutir por cuestiones de herencia”, informó el capitán Julio Zapata, vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Tras el ataque, el hombre fue hallado ensangrentado en el suelo. La policía inició el proceso de investigación para determinar responsabilidades y esclarecer los detalles del homicidio.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, donde los vecinos lamentan la tragedia y exigen que se aplique la justicia de manera rigurosa.

