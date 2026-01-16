YPFB asegura abastecimiento de GLP, pero persisten filas en distintas ciudades

En medio de un escenario marcado por filas interminables y ciudadanos que hacen largas filas con sus garrafas en gran parte del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a través de un comunicado señaló que entre el 1 y el 15 de enero se despacharon 19.316 toneladas métricas de gas licuado de petróleo (GLP).

De acuerdo con YPFB, el volumen despachado alcanzó un cumplimiento del 112% respecto a la programación establecida por el Comité de Producción y Demanda (PRODE), escenario que, según la empresa estatal, permite asegurar la provisión continua del producto en todo el territorio nacional.

“YPFB ha superado la meta de despacho de GLP en la primera quincena de enero de 2026, lo que garantiza el abastecimiento de este producto en todo el país”, afirmó el gerente de Comercialización de la estatal petrolera, Nelson Mendoza Torres.

La empresa atribuyó estos resultados al trabajo operativo de su personal a nivel nacional y a la continuidad de los despachos, realizados a través de sus 28 plantas de engarrafado.

En promedio, la estatal distribuye 437 toneladas métricas diarias en La Paz, 305 en Santa Cruz y 228 en Cochabamba, volúmenes aprobados por el PRODE. Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando completan la distribución nacional.

El anuncio de YPFB se produce en un contexto marcado por reclamos ciudadanos, filas prolongadas y alertas sobre el desvío ilegal de garrafas hacia zonas fronterizas, situación que llevó a las autoridades a anunciar medidas legales y controles más estrictos para frenar la salida del energético del país.

Finalmente, la estatal petrolera informó que cuenta con stock disponible de garrafas de GLP para que las distribuidoras retiren el producto directamente de planta y procedan a su comercialización.

