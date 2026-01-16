“Ajuste de cuentas o deudas”: las dos hipótesis que maneja la Fiscalía tras crimen en el Urubó

El Ministerio Público investiga como asesinato el crimen de un joven de 26 años ocurrido en la zona del Urubó, y maneja como principales móviles un posible ajuste de cuentas o deudas pendientes entre la víctima y los autores del hecho, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

La víctima fue trasladada a un centro médico privado, donde falleció a consecuencia de las heridas. Según Mariaca, la Policía Boliviana realizó las diligencias iniciales bajo la dirección funcional del Ministerio Público y aún no existen personas aprehendidas. En paralelo, se analizan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

“Es importante primero calificar correctamente el hecho y diferenciar homicidio de asesinato. En este caso se investiga como asesinato”, señaló la autoridad, al explicar que las hipótesis preliminares apuntan a un ajuste de cuentas o a una deuda entre la víctima y quienes perpetraron el ataque, sin descartar otras líneas de investigación.

Como parte de las actuaciones, la Fiscalía tomó declaraciones testificales a personas clave, entre ellas una familiar del fallecido y la novia de la víctima, esta última se encontraba con él al momento del ataque y logró sobrevivir. La mujer ya prestó su declaración y, de corresponder, recibirá las garantías necesarias.

Sobre los antecedentes del joven, Mariaca precisó que no registraba investigaciones ni antecedentes por narcotráfico. Indicó, sin embargo, que en 2023 existió una denuncia por una supuesta violación presentada por una mujer mayor de edad tras el consumo de bebidas alcohólicas; dicho caso fue rechazado en su momento.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía con asiento en Porongo, mientras se profundiza el análisis de evidencias y testimonios para dar con los autores del hecho.

