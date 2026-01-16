“Ajuste de cuentas o deudas”: las dos hipótesis que maneja la Fiscalía tras crimen en el Urubó

Como parte de las actuaciones, la Fiscalía tomó declaraciones testificales a personas clave, entre ellas una familiar del fallecido y la novia de la víctima, esta última se encontraba con él al momento del ataque y logró sobrevivir.
El Ministerio Público investiga como asesinato el crimen de un joven de 26 años ocurrido en la zona del Urubó, y maneja como principales móviles un posible ajuste de cuentas o deudas pendientes entre la víctima y los autores del hecho, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
La víctima fue trasladada a un centro médico privado, donde falleció a consecuencia de las heridas. Según Mariaca, la Policía Boliviana realizó las diligencias iniciales bajo la dirección funcional del Ministerio Público y aún no existen personas aprehendidas. En paralelo, se analizan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.
“Es importante primero calificar correctamente el hecho y diferenciar homicidio de asesinato. En este caso se investiga como asesinato”, señaló la autoridad, al explicar que las hipótesis preliminares apuntan a un ajuste de cuentas o a una deuda entre la víctima y quienes perpetraron el ataque, sin descartar otras líneas de investigación.
Como parte de las actuaciones, la Fiscalía tomó declaraciones testificales a personas clave, entre ellas una familiar del fallecido y la novia de la víctima, esta última se encontraba con él al momento del ataque y logró sobrevivir. La mujer ya prestó su declaración y, de corresponder, recibirá las garantías necesarias.
La investigación continúa a cargo de la Fiscalía con asiento en Porongo, mientras se profundiza el análisis de evidencias y testimonios para dar con los autores del hecho.
