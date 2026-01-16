La Policía realizó el arresto de Andrés G. P., propietario de un perro de raza considerada peligrosa, luego de que el animal atacara de manera violenta a un niño de 11 años en la zona sur de Cochabamba.

El sindicado enfrentará un proceso penal por el delito de lesiones graves y gravísimas ocasionadas por un animal, según el Ministerio Público.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando el perro atravesó una pared improvisada de calamina y sorprendió al menor, mordiéndolo de forma agresiva.

El ataque dejó heridas de consideración, con desgarros en los labios, el pabellón auricular (oreja) y una de las piernas del niño.

El menor recibió atención médica inmediata y los especialistas determinaron 30 días de incapacidad, debido a la gravedad de las lesiones, de acuerdo a informes oficiales.

El caso fue remitido a la unidad de Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), instancia encargada de realizar las investigaciones y verificar tanto las condiciones del animal como las medidas de seguridad del domicilio.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que el propietario del can será procesado por lesiones graves y gravísimas porque el ataque dejó daños significativos en el menor.

Mientras la Fiscalía continúa con las pericias, el proceso penal sigue adelante. Se espera que en las próximas horas se conozcan las medidas aplicadas al propietario del animal y el destino del perro involucrado en el ataque.

