Zoonosis sancionará con Bs 2.500 a propietario de perro de raza peligrosa tras violento ataque a un menor

Tras el brutal ataque sufrido por un niño de 11 años en la zona de Alto Cobol, el director de Zoonosis de la Alcaldía, Diego Prudencio, informó sobre las acciones legales y administrativas que se están tomando contra el propietario de un can de raza potencialmente peligrosa. El hecho, ocurrido ayer por la tarde-noche dentro de una vivienda compartida, dejó al menor con heridas de gran magnitud que requerirán intervenciones reconstructivas.

Sanciones y responsabilidad legal

La autoridad municipal fue enfática al señalar que este incidente no quedará impune. Debido a la irresponsabilidad en la tenencia del animal, se han determinado las siguientes medidas:

Multa económica: El dueño del can será sancionado con 2.500 bolivianos .

Sin devolución del animal: El perro fue trasladado a dependencias de Zoonosis, donde permanecerá en observación por 14 días ; se ha confirmado que no será devuelto al propietario.

Falta de vacunas: Hasta el momento, el dueño no ha presentado el carnet de vacuna antirrábica del animal, agravando su situación.

Proceso penal: Prudencio recordó que el caso está tipificado en el Código Penal como lesiones graves y gravísimas, por lo que los propietarios deben hacerse cargo al 100% de la recuperación física y psicológica del niño.

Fallas en la custodia y normativa vigente

Según el informe de Zoonosis, el ataque se produjo cuando el perro escapó de un espacio precariamente improvisado dentro del domicilio. Producto de su instinto territorial, el animal agredió al menor mientras este se dirigía al baño, causándole lesiones severas en el rostro, el oído y una pierna.

Prudencio lamentó que la población ignore el Decreto Reglamentario 438 y la Ley Nacional 553, que exigen que este tipo de razas sean custodiadas por personas competentes y con medidas de seguridad estrictas. "No puede tenerlos cualquiera. El problema es la incompetencia del propietario; no vamos a satanizar al animal, sino a señalar la irresponsabilidad de quien lo tenía en condiciones inadecuadas", afirmó el director.

Más allá de las cirugías reconstructivas, Zoonosis advirtió que el daño psicológico para el menor será severo. Cabe destacar que, durante el ataque, el hermano de la víctima intentó intervenir, pero debido a ciertas limitaciones físicas no pudo evitar el daño de magnitud.

Mira la programación en Red Uno Play