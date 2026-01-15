Niño herido gravemente tras ataque de perro en zona sur de Cochabamba

Un terrible ataque ocurrió este miércoles en la zona sur de Cochabamba, en Alto Cobol, cuando un perro de raza peligrosa, considerado potencialmente peligroso, agredió a un niño de 12 años, provocándole graves lesiones en el cuerpo.

Según los primeros reportes, el animal atravesó una pared de calamina improvisada e ingresó hasta el lugar donde se encontraba el menor, desatando la situación de emergencia.

El niño se encuentra en estado crítico y recibe atención médica especializada. Personal de Zoonosis acudió al lugar y procedió a capturar al can, trasladándolo a sus instalaciones para garantizar la seguridad de la comunidad.

Los propietarios del animal fueron notificados y deberán afrontar un proceso de investigación que ya se encuentra en curso. Además, deberán pagar una multa sancionatoria y cubrir todos los gastos médicos relacionados con la recuperación de la víctima.

Las autoridades recordaron la importancia de garantizar la seguridad de animales potencialmente peligrosos, y enfatizaron la responsabilidad legal y civil de los dueños para prevenir este tipo de incidentes.

