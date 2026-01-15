TEMAS DE HOY:
Policial

Niño herido gravemente tras ataque de perro en zona sur de Cochabamba

Un niño de 12 años fue atacado por un perro de raza peligrosa en Alto Cobol, Cochabamba. El menor permanece en estado crítico y los dueños del animal enfrentarán sanciones legales y deberán cubrir los gastos médicos.

Silvia Sanchez

15/01/2026 15:42

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un terrible ataque ocurrió este miércoles en la zona sur de Cochabamba, en Alto Cobol, cuando un perro de raza peligrosa, considerado potencialmente peligroso, agredió a un niño de 12 años, provocándole graves lesiones en el cuerpo.

Según los primeros reportes, el animal atravesó una pared de calamina improvisada e ingresó hasta el lugar donde se encontraba el menor, desatando la situación de emergencia.

El niño se encuentra en estado crítico y recibe atención médica especializada. Personal de Zoonosis acudió al lugar y procedió a capturar al can, trasladándolo a sus instalaciones para garantizar la seguridad de la comunidad.

Los propietarios del animal fueron notificados y deberán afrontar un proceso de investigación que ya se encuentra en curso. Además, deberán pagar una multa sancionatoria y cubrir todos los gastos médicos relacionados con la recuperación de la víctima.

Las autoridades recordaron la importancia de garantizar la seguridad de animales potencialmente peligrosos, y enfatizaron la responsabilidad legal y civil de los dueños para prevenir este tipo de incidentes.

