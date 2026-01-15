Grave accidente en la av. Uyuni: vagoneta vuelca y deja heridos en Cochabamba

Un grave accidente de tránsito se registró la jornada de este jueves en la avenida Uyuni, muy cerca del puente Antezana, al norte de Cochabamba, cuando una vagoneta perdió el control y volcó en medio de la vía.

Según testigos, otro vehículo invadió la vía sin precaución, lo que habría provocado que el conductor de la vagoneta pierda el control del motorizado, estrellándose primero a un costado de la vía y terminando volcado.

En la vagoneta iban dos personas, quienes resultaron heridas. Ambos recibieron atención médica de urgencia en el lugar antes de ser trasladados para valoración.

El personal de la Dirección de Tránsito inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y esclarecer la responsabilidad del otro vehículo involucrado.

Las autoridades reiteraron la importancia de conducir con precaución, especialmente en avenidas con alto flujo vehicular, y recordaron a los conductores respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.

