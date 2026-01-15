Usó una llave para apuñalar a tres personas tras negarse a pagar Bs 10 por una hamburguesa

Un hecho de violencia extrema se registró la madrugada de este jueves en la intersección de la avenida Heroínas y Oquendo, en Cochabamba, donde un hombre atacó con una llave y su llavero a tres personas luego de negarse a pagar Bs 10 por una hamburguesa que había consumido.

Según el informe policial, el sujeto comenzó a agredir violentamente a quienes intentaron detenerlo tras el incidente. Entre las víctimas se encuentran dos transeúntes y el portero de un edificio, todos de sexo masculino y mayores de edad.

“Efectivamente, aproximadamente a horas 02:00 de la madrugada, se registra este hecho por el delito de lesiones graves y leves. Se tiene tres víctimas masculinas, todas mayores de edad”, informó el capitán Julio Zapata, vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba.

El agresor fue identificado como Aldo M. M. P.. De acuerdo con la investigación preliminar, utilizó una llave y su llavero como armas para atacar a las personas que intentaron interceptarlo.

“Las víctimas fueron interceptadas por una persona de sexo masculino que, con un llavero en la mano, las agredió físicamente, provocándoles lesiones de consideración”, añadió Zapata.

Las tres personas heridas recibieron atención médica de urgencia, mientras que el agresor fue aprehendido por la Policía y permanece en celdas policiales, a la espera de conocer su situación legal.

Mira la programación en Red Uno Play