Cochabamba: Lo acusaron de robo, fue golpeado por vecinos y murió en una celda policial

Un hecho violento y trágico es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba, luego de que un hombre acusado de robo fuera golpeado por vecinos, entregado a la Policía y hallado sin vida en una celda policial durante la madrugada de este jueves.

El caso ocurrió en la zona Primero de Mayo, al sur de la ciudad. De acuerdo con el reporte policial, el sujeto fue interceptado por vecinos, quienes lo acusaron de haber cometido robos en el sector y procedieron a agredirlo físicamente antes de entregarlo a efectivos policiales.

“Como Policía podemos verificar que esta persona fue agredida. Los ciudadanos, en un posible acto de venganza, habrían golpeado a este presunto autor del robo en grado de tentativa”, señala el informe oficial.

Las autoridades indicaron que el hombre presentaba múltiples lesiones en el cuerpo y se encontraba en estado de ebriedad al momento de ser trasladado a dependencias policiales.

“Una vez que el caso es puesto en conocimiento de la Felcc, se lo introduce a celdas policiales y, en horas de la mañana, se verifica que la persona habría perdido la vida”, añade el reporte.

La Felcc inició las investigaciones para esclarecer las causas exactas de la muerte y dar con los responsables de la golpiza. El caso no descarta responsabilidades penales para las personas que participaron en la agresión.

Desde la Policía recomendaron a la población no recurrir a la justicia por mano propia, recordando que este tipo de acciones puede derivar en consecuencias fatales, e instaron a denunciar cualquier hecho delictivo a las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play