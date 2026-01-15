TEMAS DE HOY:
Richarlison estará fuera hasta siete semanas por lesión en los isquiotibiales

El futbolista brasileño se hizo daño en la parte posterior de la pierna y necesitó ayuda para retirarse del terreno de juego.

EFE

15/01/2026 13:49

Richarlison, futbolista brasileño que milita en el Tottenham de Inglaterra. Foto: Redes sociales.
Inglaterra.

El brasileño Richarlison, del Tottenham Hotspur, estará hasta siete semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales.

Richarlison se lesionó en una carrera a la media hora de la eliminación en la FA Cup del Tottenham contra el Aston Villa el pasado fin de semana.

El futbolista brasileño se hizo daño en la parte posterior de la pierna y necesitó ayuda para retirarse del terreno de juego.

En la rueda de prensa de este jueves, Thomas Frank confirmó que sufre una lesión en los isquios y que estará hasta siete semanas de baja.

La buena noticia para el Tottenham es que recupera a Lucas Bergvall, a Yves Bissouma, a Destiny Udogie y a Dominic Solanke, además de que ya está disponible Conor Gallagher, al que acaban de fichar del Atlético de Madrid.

