Capturan a extranjero sospechoso del asesinato en Ixiamas, La Paz

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), quienes lograron ubicar y aprehender al individuo.

Charles Muñoz Flores

15/01/2026 13:46

Policía aprehende a ciudadano colombiano por homicidio en el norte de La Paz. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.

Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue capturado en las últimas horas como principal sospechoso del asesinato ocurrido el pasado 6 de enero en el barrio “Gallo de Oro” del municipio de Ixiamas, en el norte del departamento de La Paz.

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), quienes lograron ubicar y aprehender al individuo, señalado como el presunto autor del hecho que dejó a una familia en luto y causó alarma en la población.

Según información preliminar, el crimen se produjo a plena luz del día y fue ejecutado de manera violenta, lo que generó gran preocupación entre los vecinos del sector.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde se definirá su situación jurídica.

Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso.

 

