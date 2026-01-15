TEMAS DE HOY:
Policial

200 policías de la Felcn deberán someterse al detector de mentiras

El test busca identificar posibles vínculos con el narcotráfico y garantizar que los agentes antidrogas sean idóneos y confiables.

Red Uno de Bolivia

15/01/2026 10:31

Foto: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
Bolivia

El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, anunció que 200 efectivos de puestos clave de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) deberán pasar por un test de confiabilidad, con apoyo de cooperación internacional.

El objetivo es verificar que los funcionarios sean competentes y no tengan vínculos con la corrupción ni con redes de narcotráfico. “Bolivia debe volver a ser un país confiable, con personas idóneas a cargo de estas áreas”, aseguró Justiniano.

Además, se incorporarán nuevos polígrafo y tecnologías de control, trabajando junto a expertos de Chile, España y la DEA, quienes recientemente evaluaron los recursos necesarios y coordinan la cooperación internacional para fortalecer la Felcn.

