TEMAS DE HOY:
Caso Yuvinca Intento de linchamiento Hombre cortó el rostro a su amigo

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Un hombre apuñaló a tres personas en el centro de Cochabamba tras negarse a pagar Bs 10 por una hamburguesa

El agresor fue detenido tras herir con arma blanca a un portero y dos personas más que le reclamaron por la deuda.

Cristina Cotari

15/01/2026 9:13

Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Una violenta pelea se registró la madrugada de este jueves en pleno centro de Cochabamba, luego de que un hombre apuñalara a tres personas tras negarse a pagar Bs 10 en un puesto de hamburguesas.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Heroínas y Oquendo. Según testigos, el agresor consumió una hamburguesa y se retiró sin cancelar. Tres personas del sector lo siguieron para exigir el pago, lo que derivó en una persecución breve.

Relatos recogidos en el lugar indican que el sujeto intentó refugiarse en un edificio cercano, pero el portero le negó el ingreso. En ese momento, el agresor sacó un cuchillo y atacó primero al portero y luego a las personas que lo habían alcanzado.

Personal de la EPI Norte y paramédicos llegaron al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos a un centro médico.

El agresor fue detenido por la Policía y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Vendedoras del lugar indicaron que el hombre era conocido en la zona y solía consumir “fiado”. Aseguraron no comprender qué motivó esta reacción violenta.

La Policía abrió una investigación para esclarecer las causas del ataque y el estado de salud de las víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD