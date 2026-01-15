Un hombre apuñaló a tres personas en el centro de Cochabamba tras negarse a pagar Bs 10 por una hamburguesa

Una violenta pelea se registró la madrugada de este jueves en pleno centro de Cochabamba, luego de que un hombre apuñalara a tres personas tras negarse a pagar Bs 10 en un puesto de hamburguesas.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Heroínas y Oquendo. Según testigos, el agresor consumió una hamburguesa y se retiró sin cancelar. Tres personas del sector lo siguieron para exigir el pago, lo que derivó en una persecución breve.

Relatos recogidos en el lugar indican que el sujeto intentó refugiarse en un edificio cercano, pero el portero le negó el ingreso. En ese momento, el agresor sacó un cuchillo y atacó primero al portero y luego a las personas que lo habían alcanzado.

Personal de la EPI Norte y paramédicos llegaron al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos a un centro médico.

El agresor fue detenido por la Policía y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Vendedoras del lugar indicaron que el hombre era conocido en la zona y solía consumir “fiado”. Aseguraron no comprender qué motivó esta reacción violenta.

La Policía abrió una investigación para esclarecer las causas del ataque y el estado de salud de las víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play