Ante la falta de reacción de la Policía, vecinos frustran un robo gracias a su propio sistema de seguridad

La organización vecinal volvió a demostrar que puede marcar la diferencia frente a la inseguridad. Vecinos del barrio Florida, en la zona del Palmar del Oratorio de Santa Cruz, lograron frustrar un intento de robo gracias a un sistema de alarma comunitario que funciona mediante una aplicación instalada en los teléfonos celulares de quienes viven en el sector.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles, cuando un delincuente intentó ingresar a una vivienda aprovechando que sus propietarios habían salido a trabajar. Sin embargo, fue detectado por los vecinos, quienes activaron de inmediato la alarma.

“Como vecinos del barrio Florida nos hemos organizado por la falta de reacción inmediata que muchas veces tienen los efectivos policiales de la EPI-9. Como Junta Vecinal hemos tenido que crear nuestro propio sistema de seguridad ciudadana”, explicó Rolando Salvador, presidente de la Junta Vecinal.

Según relató, el barrio cuenta con tres calles que tienen instalado este sistema de alerta, el cual permite que cualquier vecino pueda avisar de una situación sospechosa con solo presionar un botón en su celular.

“El día de ayer hubo un intento de robo, pero gracias a este sistema hemos podido frustrarlo”, afirmó Salvador.

Los vecinos aseguran que el método es simple pero efectivo. Cuando alguien detecta a una persona sospechosa o una situación irregular, activa la alarma y una fuerte sirena comienza a sonar en la cuadra, lo que alerta a todos.

“Tenemos tres calles con este sistema. Si vemos a alguien extraño, activamos la alarma para que todos los vecinos salgan. Así nos defendemos”, señaló una vecina.

También denunciaron que el patrullaje policial es irregular y que, cuando llaman por ayuda, muchas veces la respuesta es tardía.

“De vez en cuando patrullan, pero cuando llamamos llegan tarde. Por eso nos hemos organizado”, comentó otra vecina.

Durante una demostración, el presidente de la Junta Vecinal mostró cómo funciona la aplicación. “Este sistema lo tiene cada vecino en su teléfono. Ahí dice ‘alarma de la calle 1’ y de las otras calles. Cuando alguien ve algo irregular, activa y la alarma empieza a sonar”, explicó.

La fuerte sirena es la señal para que todos salgan de sus casas y se apoyen entre sí, convirtiéndose en una red de vigilancia que, según los vecinos, ya ha dado resultados.

Mira la programación en Red Uno Play