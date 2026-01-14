TEMAS DE HOY:
Comunidad

"Entre lágrimas y aplausos": El emotivo rescate de dos perritos que volvieron a nacer gracias a los bomberos

Según vecinos de la zona, el can habría estado atrapado desde las primeras horas del día, sin poder salir por sus propios medios.

Charles Muñoz Flores

14/01/2026 16:34

; Bomberos de Rescate Urbano logran rescatarlos. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una jornada llena de compromiso y humanidad se vivió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde bomberos de Rescate Urbano lograron salvar la vida de dos perritos que estaban en grave peligro.

El primer caso se registró en la zona de El Quior, calle 1, donde un cachorro de raza golden retriever cayó al interior de un pozo de alcantarillado que se encontraba sin tapa, presuntamente robada. Según vecinos del sector, el perrito habría estado atrapado desde las primeras horas del día, sin poder salir por sus propios medios.

Ante la emergencia, los bomberos desplegaron un operativo de rescate utilizando una escalera para descender al interior del pozo y un arnés especial para asegurar al animal. Tras varios minutos de maniobra, el cachorro fue extraído con éxito y trasladado de inmediato a una veterinaria, donde recibió baño, vacunas y desparasitación, quedando bajo observación a la espera de que aparezcan sus dueños.

El segundo rescate ocurrió en la avenida Libertadores, donde otro perro quedó atrapado entre dos bardas, sin posibilidad de moverse. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el can fue liberado y entregado sano y salvo a su propietaria.

La mujer, visiblemente emocionada, agradeció con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos a los rescatistas por haber salvado a su mascota, destacando la valentía y dedicación del equipo de emergencia.

A continuación, los videos del rescate:

 

