Un presunto delincuente fue sorprendido en flagrancia cuando intentaba escapar de una vivienda a la que habría ingresado horas antes para sustraer objetos de valor, en la zona de Los Lotes, específicamente en el barrio Florida en Santa Cruz.

Según relataron los vecinos, el sujeto habría ingresado a la casa durante la madrugada aprovechando que los propietarios no se encontraban en el lugar. Sin embargo, horas más tarde regresó con la intención de continuar con el robo, momento en el que fue descubierto cuando trepaba la barda para salir del inmueble.

El hecho quedó registrado en un video grabado por una vecina, donde se escucha a una mujer increpar al individuo con la frase: “¿A qué entras por arriba?”, mientras el sujeto intentaba justificar su presencia con una coartada poco creíble.

Ante la situación, los vecinos activaron la alarma comunitaria, lo que provocó que el sospechoso emprendiera la huida con rumbo desconocido antes de que llegue la Policía.

Rolando Salvador, presidente del barrio Florida, explicó que este tipo de delitos se dan cuando los delincuentes aprovechan la ausencia de los propietarios durante las horas laborales.

“Ellos entran por la barda con la intención de llevarse objetos ajenos para luego comercializarlos en el mercado negro, pero esta vez no lograron su objetivo porque fueron sorprendidos”, indicó.

El dirigente vecinal destacó además la importancia de la organización barrial y del sistema de seguridad implementado en la zona. “Como Junta Vecinal tenemos alarmas, bocinas y cámaras en puntos estratégicos para prevenir estos hechos y colaborar con la Policía. La inseguridad es una responsabilidad compartida”, afirmó.

