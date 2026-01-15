Transporte pesado del valle bajo anuncia bloqueo por alza de materiales agregados

El transporte pesado del valle bajo anunció que iniciará un bloqueo indefinido desde este viernes en protesta por el incremento en el precio de los materiales agregados utilizados en el sector de la construcción.

La decisión fue asumida en un ampliado en el que los dirigentes denunciaron que los “lavaderos” elevaron los precios en un 160%. El sector se declaró en estado de emergencia y pidió la intervención de las autoridades para frenar lo que califican como un “atentado” contra la economía del departamental y de la población.

Los representantes del transporte pesado explicaron que el incremento se pretende aplicar de forma arbitraria luego del retiro de la subvención de los carburantes, lo que provocó la paralización de operaciones en los ríos para extraer los agregados.

Uno de los representantes el sector comentó que el alza de costo paralizó el trabajo en valle bajo y en otras regiones del departamento de Cochabamba.

Los transportistas también solicitaron la intervención de autoridades del área para hacer respetar un estudio técnico oficial, caso contrario advierten que asumirán medidas de presión.

