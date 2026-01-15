Mamen visita el mercado Estación Argentina y plantea un cambio urgente para Santa Cruz

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por la agrupación VOS, Manuel Saavedra (Mamen), visitó la mañana de este jueves el mercado Estación Argentina, donde compartió con comerciantes y vecinos del lugar, en el marco de su campaña rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

En contacto con los medios, Saavedra afirmó que la ciudad necesita “empezar a funcionar” y encarar un cambio urgente de sistema, señalando que la población mantiene la esperanza de una transformación en la gestión municipal.

“La ciudad necesita un cambio urgente y la gente tiene esperanza. A partir del 22 de marzo, Santa Cruz de la Sierra empezará a escribir un nuevo capítulo en su historia”, sostuvo el candidato.

Mamen indicó que continuará recorriendo barrios, mercados y distritos, tal como lo hizo durante los últimos cinco años en su gestión como concejal municipal, priorizando el contacto directo con la población.

“Tenemos que estar en contacto con nuestra gente, como lo hicimos cuando éramos concejales. Cinco años de conversar con ellos, de escucharlos, de entender sus preocupaciones, sus miedos, pero también sus alegrías y esperanzas. En otro rol, seguiremos en contacto con ellos”, afirmó.

