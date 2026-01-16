Lo que parecía un control policial más terminó convirtiéndose en una escena inesperada. Una mujer fue detenida por un agente de policía mientras circulaba en su vehículo por un barrio residencial en Estados Unidos. Desde el inicio, el trato fue tenso y lleno de cuestionamientos por parte de la policía.

El oficial le pidió que se detuviera y comenzó a hacerle varias preguntas. Le consultó por qué estaba manejando en esa zona, si vivía en el lugar y si llevaba algún tipo de sustancia ilegal en su vehículo. La mujer, sin perder la calma, respondió con paciencia y aseguró que todo estaba en regla y que residía en ese barrio.

A pesar de sus respuestas, el agente volvió a su patrulla y, al regresar, intentó entregarle una multa. En ese momento, tapó la cámara y terminó rompiendo una de las luces traseras del vehículo. Luego le indicó que sería sancionada por circular con una luz rota.

La situación dio un giro cuando la mujer descendió del vehículo usando una bata. Sorprendido, el policía le preguntó de forma irónica por qué estaba vestida así. Fue entonces cuando ella le respondió con firmeza que era jueza y que el tema se resolvería ante los tribunales.

Antes de retirarse, la mujer le pidió al oficial que trate a las personas con respeto y le recordó que se volverían a ver, pero esta vez en un juzgado. Hasta el momento no se conoce si el caso llegó a instancias judiciales, pero el episodio dejó una clara lección sobre el trato durante los controles policiales.



Mira la programación en Red Uno Play