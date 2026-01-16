“No sabía nada”: El hermético descargo del tiktoker Milton tras ser capturado por presunta violación

En medio de un clima de alta tensión y una fuerte expectativa mediática, el conocido tiktoker boliviano Milton M. A. M. fue ingresado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba. El creador de contenido, aprehendido el jueves en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando aparentemente intentaba dejar el país, optó por el hermetismo ante las graves acusaciones en su contra.

Al ser abordado por la prensa mientras era custodiado por efectivos policiales, Milton evitó dar una versión detallada de los hechos, pero lanzó frases que llamaron la atención de los presentes:

"La verdad no quiero decir nada, muchísimas gracias, en serio", dijo inicialmente. Sin embargo, ante la insistencia de los medios sobre la denuncia, agregó: "No sabía nada, no sabía nada, pero...", dejando la frase inconclusa antes de ser ingresado a las dependencias policiales.

Silencio ante la justicia

A pesar de sus breves palabras ante las cámaras, el panorama legal de Milton se complicó tras su comparecencia ante el Ministerio Público. El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el sindicado se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio durante su declaración informativa.

"Esta persona se encontraba en calidad de rebelde. Ya con los indicios materiales aportados por la víctima, se ha procedido a emitir la orden de aprehensión y la imputación formal", señaló Tejerina, quien además subrayó que el intento de viaje del tiktoker será un punto clave en la investigación.

El desgarrador relato de la víctima

Mientras el acusado afirma "no saber nada", el informe de la FELCC detalla una realidad muy distinta basada en la declaración de la víctima, una joven de 24 años. Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre tras una salida nocturna.

La joven relató que, tras asistir a un local para auxiliar a un amigo en estado de ebriedad, terminó en un inmueble donde se encontraba Milton. Tras consumir una bebida entregada por uno de los guardias de seguridad del tiktoker, la víctima se quedó dormida debido al cansancio. Al despertar al día siguiente, encontró al sospechoso encima de ella y sin prendas de vestir.

Audiencia en reserva

Durante la tarde de este viernes se instaló la audiencia de medidas cautelares para definir el futuro legal del imputado. Por la sensibilidad del caso y para proteger la integridad de la víctima, la autoridad jurisdiccional declaró la audiencia en reserva, ordenando el retiro de los medios de comunicación y personas particulares del recinto.

Se espera que en las próximas horas el juez determine si el tiktoker enfrentará el proceso en detención preventiva, mientras la sociedad civil sigue de cerca un caso que ha conmocionado a las redes sociales en Bolivia.

