Cochabamba: policía jubilado muere tras una agresión; su familia pide justicia

Un policía jubilado murió tras ser apuñalado durante una discusión registrada la noche del jueves en inmediaciones de la avenida 6 de Agosto y la calle Estudiante, en la zona sur de Cochabamba. El principal sospechoso fue aprehendido horas después por equipos de inteligencia.

La víctima fue identificada como Alfredo C. R., de aproximadamente 60 años. Según la información preliminar, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a una mujer cuando apareció Diego C.C., señalado como la expareja de la acompañante.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Erick Peralta, informó que el sospechoso habría llegado de manera intempestiva y, tras un intercambio de palabras, atacó a la víctima con un arma blanca.

La herida se produjo en el muslo y habría provocado una hemorragia severa tras afectar un vaso sanguíneo. El hombre murió desangrado en plena vía pública.

El sospechoso huyó caminando

Después del ataque, el acusado escapó del lugar. Durante el trabajo de investigación, personal de Criminalística encontró el arma presuntamente utilizada a unos 50 metros de la escena del crimen.

Posteriormente, equipos de inteligencia localizaron el domicilio del sospechoso y lo aprehendieron mientras se encontraba durmiendo. El hombre fue trasladado a dependencias de la Felcc.

En su declaración preliminar, el aprehendido habría admitido su participación en el hecho y manifestó que atacó al policía jubilado porque se encontraba con su expareja. El móvil del crimen sería de carácter pasional, aunque estos extremos serán investigados por el Ministerio Público.

Familiares piden justicia

La hija de la víctima lamentó la pérdida de su padre y pidió que el acusado reciba la máxima sanción.

“Mi papá tiene su esposa, está casado; el aprehendido sería la expareja de la mujer con la que mi padre andaba. Quiero justicia, quiero que le den 30 años de cárcel. La pena máxima en El Abra, nada me devuelve a mi padre”, afirmó.

El cuerpo de Alfredo C. R., el policía jubilado, fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizará la autopsia médico-legal. El caso continúa en investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y definir la situación jurídica del aprehendido.



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