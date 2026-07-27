Estacio critica la programación del torneo: “Es una falta de respeto”

El empate 1-1 entre Blooming y The Strongest dejó un fuerte reclamo por parte del delantero Adrián Estacio, quien expresó su molestia con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por los horarios asignados al conjunto atigrado en las últimas jornadas del torneo de la División Profesional.

Adrián Estacio, jugador de The Strongest. Foto: @adrian_estacio.7 (Instagram).

En conferencia de prensa, el atacante colombiano aseguró que la programación de los encuentros ha perjudicado al plantel y consideró que existe una falta de respeto hacia los futbolistas. Recordó que recientemente el equipo disputó un compromiso en Oruro a las 11:00 y que posteriormente volvió a jugar en un horario poco habitual.

"Es la primera vez en mi carrera que veo un partido profesional a las 11 de la mañana. Pedimos un poco de respeto, porque nos están faltando el respeto", manifestó Estacio.

Adrián Estacio, jugador de The Strongest. Foto: @adrian_estacio.7 (Instagram).

El delantero también envió un mensaje directo al presidente de la FBF, Fernando Costa, solicitándole que intervenga para evitar que se repitan este tipo de programaciones.

"Por favor, que esto pare un poco, porque nos van a matar. No somos animales para que nos hagan jugar tan temprano", afirmó el futbolista.

Las declaraciones del colombiano llegan en un momento complicado para The Strongest, que pelea por el liderato del campeonato con Always Ready y acumula dos empates consecutivos, primero frente a GV San José (0-0) y luego ante Blooming (1-1).

De acuerdo con la programación oficial de la próxima jornada, el conjunto aurinegro volverá a la acción el sábado 1 de agosto, cuando reciba a Aurora desde las 19:30 en el estadio Hernando Siles, esta vez en un horario nocturno.

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