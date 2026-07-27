Platiní responde a Estacio: "Nosotros jugamos a 3.600 y 4.000 metros de altura, ya basta"

Las declaraciones del delantero de The Strongest, Adrián Estacio, sobre los horarios de los partidos no pasaron desapercibidas. Tras el empate 1-1 entre Blooming y el conjunto atigrado, el director técnico de la academia cruceña, Erwin Sánchez, respondió a las críticas y pidió dejar de cuestionar las condiciones en las que se disputan los encuentros.

En conferencia de prensa, el estratega recordó que los equipos del oriente también deben afrontar compromisos en escenarios de gran altitud, por lo que consideró innecesario mantener ese debate.

"Nosotros jugamos a 3.600 metros en La Paz, a 4.000 metros en Oruro y también en Potosí. Ya basta de hablar de eso, no somos serios", expresó Sánchez.

El entrenador también sostuvo que, si los clubes cruceños reclamaran por las dificultades que representa competir en la altura, serían objeto de críticas. Según explicó, cuando las condiciones favorecen a unos u otros, suelen aparecer distintos argumentos para justificar los resultados.

Las declaraciones del técnico celeste surgieron como respuesta a los cuestionamientos realizados por Adrián Estacio, quien manifestó su inconformidad con la programación de los últimos partidos de The Strongest. El atacante colombiano aseguró que el equipo ha debido disputar encuentros en horarios que, a su criterio, afectan el rendimiento de los futbolistas e incluso pidió al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, revisar esa situación.

Blooming y The Strongest igualaron 1-1 este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un compromiso disputado durante la tarde del domingo por la fecha 11 del fútbol boliviano.

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