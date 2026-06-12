Minuto a minuto: Bosnia-Herzegovina toma la delantera sobre Canadá (1-0) en el primer duelo del grupo B

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12/06/2026 15:20
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Las estadísticas del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina del Mundial:
La previa del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026:
El partido en el estadio Toronto fue dirigido por el árbitro Facundo Tello Figueroa.
Jesse Marsch presentó una alineación 4-4-2 con Maxime Crépeau en la portería; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Ismael Koné, Stephen Eustáquio y Liam Millar en el mediocampo; y Jonathan David y Tani Oluwaseyi en la delantera.
Por su parte, el entrenador Sergej Barbarez ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac como defensores; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic y Amar Memic como centrocampistas; y Ermedin Demirovic y Jovo Lukic como delanteros.
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