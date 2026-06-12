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Minuto a minuto: Bosnia-Herzegovina toma la delantera sobre Canadá (1-0) en el primer duelo del grupo B

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Red Uno de Bolivia

12/06/2026 15:20

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Minuto a minuto: Bosnia-Herz toma la delantera sobre Canadá . Foto EFE.
Mundo

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Bosnia-Herzegovina se va al descanso con el marcador a favor por 1-0. El autor del gol de la victoria parcial fue Jovo Lukic (20' 1T). Canadá tiene 45 minutos para revertir el resultado.

Las estadísticas del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina del Mundial:

  • Posesión: Canadá (49%) VS Bosnia-Herzegovina (51%)
  • Fouls cometidos: Canadá (2) VS Bosnia-Herzegovina (0)
  • Pases Correctos: Canadá (24) VS Bosnia-Herzegovina (26)
  • Pases Incorrectos: Canadá (14) VS Bosnia-Herzegovina (6)
  • Recuperaciones: Canadá (0) VS Bosnia-Herzegovina (2)

La previa del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026:

El partido en el estadio Toronto fue dirigido por el árbitro Facundo Tello Figueroa.

Formación de Canadá hoy

Jesse Marsch presentó una alineación 4-4-2 con Maxime Crépeau en la portería; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Ismael Koné, Stephen Eustáquio y Liam Millar en el mediocampo; y Jonathan David y Tani Oluwaseyi en la delantera.

Formación de Bosnia-Herzegovina hoy

Por su parte, el entrenador Sergej Barbarez ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac como defensores; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic y Amar Memic como centrocampistas; y Ermedin Demirovic y Jovo Lukic como delanteros.

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