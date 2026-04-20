Tragedia en el Rally: La FIA rompe el silencio tras fatal accidente que dejó un muerto

Una tragedia ensombreció la segunda fecha del Campeonato de Rally CODASUR este domingo. Durante la disputa del Rally Sudamericano en Mina Clavero en Argentina, el piloto paraguayo Didier Arias y su navegante, Héctor Núñez, protagonizaron un violento accidente que terminó con el vehículo dando múltiples vueltas de campana hasta impactar contra un grupo de aficionados.

El estado de la tripulación y las víctimas

A pesar de la espectacularidad del siniestro y los severos daños estructurales en el automóvil, ambos competidores lograron salir por sus propios medios y se encuentran en perfecto estado de salud. Sin embargo, el impacto en la zona de espectadores tuvo consecuencias fatales: una persona perdió la vida y otros dos aficionados resultaron heridos de diversa consideración.

Reacción de la FIA

Ante la gravedad de lo sucedido, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado oficial manifestando su "profunda tristeza" por el fallecimiento del espectador. La entidad extendió sus condolencias a los familiares de la víctima y confirmó que ya se encuentra trabajando en conjunto con el Automóvil Club Argentino (ACA) y las autoridades locales.

El organismo rector del automovilismo mundial aseguró que brindará todo el apoyo necesario para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer las causas del trágico incidente en el tramo de Giulio Cesare.

EL COMUNICADO COMPLETO:

«La FIA está profundamente entristecida por el trágico incidente ocurrido hoy durante la segunda prueba del Campeonato de Rally CODASUR de la FIA en el Rally Sudamericano de Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

Expresamos nuestro más sentido pésame y nuestras sinceras condolencias a la familia y los seres queridos del fallecido, y nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados. Agradecemos a los servicios de emergencia y a los equipos médicos su rápida respuesta.

La FIA prestará todo su apoyo a los organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), a CODASUR y a las autoridades locales competentes en la investigación del incidente«.

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