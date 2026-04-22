“Fue con mucha suerte”: Sebastián Franco quedó fuera del Rally Codasur tras vuelco

Un accidente en plena etapa del Rally Codasur, disputado en Córdoba, Argentina, dejó fuera de competencia al piloto boliviano Sebastián Franco, quien habló en exclusiva con Que No Me Pierda sobre lo ocurrido.

El incidente ocurrió en el segundo día de carrera, en uno de los tramos más complejos del recorrido. Franco explicó que la competencia fue altamente exigente y que, en la lucha por los primeros lugares, los pilotos deben llevar el auto al límite.

“Fue un rally muy demandante, veníamos peleando tiempos de punta y eso siempre te acerca al error”, señaló.

Pese a lo aparatoso del accidente, el piloto confirmó que tanto él como su copiloto resultaron ilesos. “No tenemos daños físicos. El auto se vio golpeado, pero no es tan grave como parece en el video”, afirmó.

Desde el punto de vista técnico, indicó que ya venían con algunas dificultades en el tren trasero del vehículo, lo que pudo haber influido en el incidente. Aun así, remarcó que estos hechos forman parte del deporte. “Es parte del rally, de buscar siempre el límite”, sostuvo.

La jornada también estuvo marcada por la tragedia, ya que en otro tramo se registró un accidente que dejó una persona fallecida, lo que derivó en la cancelación de la competencia. En ese contexto, el piloto boliviano pidió reforzar las medidas de seguridad, especialmente en la ubicación del público.

Sobre los daños, Franco señaló que aún se realiza una evaluación, aunque adelantó que no serían de gran magnitud, por lo que espera estar en la próxima fecha.

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